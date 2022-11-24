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Как локальный благотворительный фонд вывести на национальный уровень: в МХП-Громаді поделились опытом

Как локальный благотворительный фонд вывести на национальный уровень: в МХП-Громаді поделились опытом

Киев • УНН

 • 587223 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. С начала войны благотворительные организации масштабировали свою работу. Более того - появилось большое количество новых волонтеров, которые всеми силами помогают тем, кто в этом нуждается. Директор фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай в интерв’ю Mind.ua рассказала о собственном опыте работы и поделилась советами как небольшую локальную благотворительную организацию сделать общенациональной, передает УНН.

Детали

По ее словам, сначала каждая организация должна определиться с конкретным направлением своей деятельности, потому что фокус на определенном направлении помогает стать экспертом, а следовательно – действовать более эффективно. Ведь один из первых вопросов, которым интересуются доноры, заявляет Волочай – это отчеты об эффективности помощи.

Вести свою деятельность нужно максимально прозрачно. Именно поэтому директор “МХП-Громаді” рекомендует иметь имеющийся сайт с информацией о деятельности и структуре компании, финансовой отчетности, структуре фонда, понятных административных и организационных расходах и доступе к аудиторским отчетам.

Кроме того, Волочай рекомендует найти организациям партнеров для работы, потому что сотрудничество с другими дает ряд преимуществ при реализации совместных проектов: аккумуляцию бюджетов, обмен опытом и усовершенствование собственного менеджмента.

Также благотворительным фондам нужно постоянно совершенствоваться.

Цитата

“Например, американская благотворительная организация Good360 кроме того, что обеспечивает жизненно необходимые продукты пострадавшим категориям населения по всему миру, дополнительно заботится об окружающей среде. Внедряя свои проекты, этот фонд занимается тем, как их и деятельность партнеров влияет на окружающую среду. Организация подробно пишет об этом на своем официальном сайте. К слову, этот фонд Forbes внес в сотню топовых благотворительных организаций США в 2021 году.

Когда я только начинала работать в сфере благотворительности, то искала, у кого можно было бы поучиться, как правильно реализовывать благотворительные проекты. Тогда была поражена работой Фонда Укрепления Громад в Хмельницкой области.

Также мы начали сами подаваться на грантовые конкурсы. Сразу совет: не пытайтесь освоить без опыта миллионные проекты. Поступайте постепенно и не отступайте. Результат точно будет. Например, наш первый проект мы делали с бюджетом в 17 000 грн. Сейчас же получаем гранты в 10 и 20 раз больше”, – рассказала она.

Волочай подчеркнула, что благотворительные организации должны не игнорировать всевозможные рейтинги и конкурсы.

“К Украине сейчас приковано внимание всего мира. Многие доноры и бизнесы планируют предоставлять гранты под проекты по восстановлению. Однако, отдавая деньги, иностранные организации хотят понимать, куда они пойдут и насколько будут эффективно использованы. Уже сейчас начинается активный процесс восстановления и развития экономики. Многие доноры уже заявили о своем желании помогать. И для того чтобы они выбрали именно конкретный фонд, нужно начинать готовиться уже сейчас – создавать положительную репутацию и завоевывать авторитет в области благотворительности. Стратегически это поможет не только конкретному фонду, но и отдельной отрасли и всей стране эффективно восстановиться", - заявила Волочай.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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