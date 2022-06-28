Як купувати та заощаджувати у скрутні часи?

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39043 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85867 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125017 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 176444 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173438 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172026 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148880 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115742 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108868 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310532 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 36375 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 47253 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 39041 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 34663 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45043 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185045 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310532 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571305 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514864 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45043 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92925 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120508 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143514 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157020 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Як купувати та заощаджувати у скрутні часи?

Як купувати та заощаджувати у скрутні часи?

Київ • УНН

 • 127720 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні кожен українець може сказати, що його життя розділилося на до та після. До 24 лютого ми працювали, відпочивали, мріяли — і все це у режимі нон-стоп. Війна позбавила нас цієї можливості, та попри це мусимо жити далі, працювати, дбати про найнеобхідніше для родини.

Проблем чимало: через зупинку українських підприємств та втрату тисяч робочих місць відбулось глобальне подорожчання товарів. Додамо сюди позбавлення України налагодженого міжнародного імпорту з країн Азії та Європи — отримуємо логічне пояснення ситуації, що виникла у всіх регіонах країни.

Більшість українських мереж-гігантів змушені були підняти ціни на 20-30%, а деякі позиції через здорожчання та низький попит взагалі зняли з продажу. Але мережа мультимаркетів «Аврора» стійко тримається і попри глобальну кризу дозволяє своїм клієнтам купувати й заощаджувати!

Життя триває, й сьогодні, як і пів року тому, нашим людям потрібні засоби гігієни, косметика, аксесуари для домашнього затишку та побутові дрібниці — від засобів для миття посуду до вологих серветок, харчової плівки тощо.

Також ніяк не обійтися без канцтоварів, дитячих іграшок, різних сезонних товарів — сонцезахисних засобів, спреїв від комах, килимків для пікніку.

Українці не можуть відмовляти собі у найнеобхіднішому, але зараз змушені шукати, де це все купити дешевше. Ось тут «Аврора» пропонує свою допомогу.

Попри складні часи та нестабільну економічну ситуацію мультимаркети «Аврора» намагаються підтримувати людей низькими цінами. Величезним плюсом компанії є те, що знайти магазини легко: вони завжди поряд. Власники мережі намагаються продовжити розширення географічних кордонів, щоб якомога більша кількість українців заощаджувала разом з «Авророю».

Сьогодні компанія активно співпрацює з провідними українськими виробниками. Зараз вже понад 60% товарів на полицях «Аврори» — вітчизняна продукція.

Разом з представниками інших бізнесів «Аврора» організовує благодійні заходи та надає волонтерську допомогу. Реалізує підтримку для малого та середнього бізнесу в Україні, пропонує максимально вигідні умови для партнерів. «Аврора» завжди вчасно, а інколи навіть наперед сплачує податки, а зараз це надважливо.

Мережа українських мультимаркетів пропонує вигідні акції на різні групи товарів та знижує ціни на десятки позицій перед різними святами. Завдяки цьому люди мають можливість порадувати близьких подарунками та при цьому заощадити кошти.

Багато хто називає «Аврору» справжньою паличкою-виручалочкою, де можна знайти товари на всі випадки життя. І команда компанії щодня працює, аби виправдовувати довіру мільйонів покупців з різних куточків України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00