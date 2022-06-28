Як купувати та заощаджувати у скрутні часи?

Проблем чимало: через зупинку українських підприємств та втрату тисяч робочих місць відбулось глобальне подорожчання товарів. Додамо сюди позбавлення України налагодженого міжнародного імпорту з країн Азії та Європи — отримуємо логічне пояснення ситуації, що виникла у всіх регіонах країни.

Більшість українських мереж-гігантів змушені були підняти ціни на 20-30%, а деякі позиції через здорожчання та низький попит взагалі зняли з продажу. Але мережа мультимаркетів «Аврора» стійко тримається і попри глобальну кризу дозволяє своїм клієнтам купувати й заощаджувати!

Життя триває, й сьогодні, як і пів року тому, нашим людям потрібні засоби гігієни, косметика, аксесуари для домашнього затишку та побутові дрібниці — від засобів для миття посуду до вологих серветок, харчової плівки тощо.

Також ніяк не обійтися без канцтоварів, дитячих іграшок, різних сезонних товарів — сонцезахисних засобів, спреїв від комах, килимків для пікніку.

Українці не можуть відмовляти собі у найнеобхіднішому, але зараз змушені шукати, де це все купити дешевше. Ось тут «Аврора» пропонує свою допомогу.

Попри складні часи та нестабільну економічну ситуацію мультимаркети «Аврора» намагаються підтримувати людей низькими цінами. Величезним плюсом компанії є те, що знайти магазини легко: вони завжди поряд. Власники мережі намагаються продовжити розширення географічних кордонів, щоб якомога більша кількість українців заощаджувала разом з «Авророю».

Сьогодні компанія активно співпрацює з провідними українськими виробниками. Зараз вже понад 60% товарів на полицях «Аврори» — вітчизняна продукція.

Разом з представниками інших бізнесів «Аврора» організовує благодійні заходи та надає волонтерську допомогу. Реалізує підтримку для малого та середнього бізнесу в Україні, пропонує максимально вигідні умови для партнерів. «Аврора» завжди вчасно, а інколи навіть наперед сплачує податки, а зараз це надважливо.

Мережа українських мультимаркетів пропонує вигідні акції на різні групи товарів та знижує ціни на десятки позицій перед різними святами. Завдяки цьому люди мають можливість порадувати близьких подарунками та при цьому заощадити кошти.

Багато хто називає «Аврору» справжньою паличкою-виручалочкою, де можна знайти товари на всі випадки життя. І команда компанії щодня працює, аби виправдовувати довіру мільйонів покупців з різних куточків України.