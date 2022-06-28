Как покупать и экономить в трудные времена?

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня каждый украинец может сказать, что его жизнь разделилась на до и после. До 24 февраля мы работали, отдыхали, мечтали — и все это в режиме нон-стоп. Война лишила нас этой возможности, но, несмотря на это, должны жить дальше, работать, заботиться о самом необходимом для семьи.

Проблем немало: из-за остановки украинских предприятий и потери тысяч рабочих мест произошло глобальное подорожание товаров. Добавим сюда лишение Украины отлаженного международного импорта из стран Азии и Европы — получаем логическое объяснение ситуации, возникшей во всех регионах страны.

Большинство украинских сетей-гигантов вынуждены были поднять цены на 20-30%, а некоторые позиции из-за удорожания и низкого спроса вообще сняли с продаж. Но сеть мультимаркетов «Аврора» устойчиво держится и, несмотря на глобальный кризис, позволяет своим клиентам покупать и экономить!

Жизнь продолжается, и сегодня, как и полгода назад, нашим людям нужны средства гигиены, косметика, аксессуары для домашнего уюта и бытовые мелочи — от средств для мытья посуды до влажных салфеток, пищевой пленки и т.д.

Также никак не обойтись без канцтоваров, детских игрушек, разных сезонных товаров — солнцезащитных средств, спреев от насекомых, ковриков для пикника.

Украинцы не могут отказывать себе в самом необходимом, но сейчас вынуждены искать, где все купить дешевле. Вот здесь «Аврора» предлагает свою помощь.

Несмотря на сложные времена и нестабильную экономическую ситуацию, мультимаркеты «Аврора» пытаются поддерживать людей низкими ценами. Огромным плюсом компании является то, что найти магазины легко: они всегда рядом. Владельцы сети пытаются продолжить расширение географических границ, чтобы как можно больше украинцев экономило вместе с «Авророй».

Сегодня компания активно сотрудничает с ведущими украинскими производителями. Сейчас уже более 60% товаров на полках «Авроры» — отечественная продукция.

Вместе с представителями других бизнесов «Аврора» организует благотворительные мероприятия и оказывает волонтерскую помощь. Реализует поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, предлагает максимально выгодные условия для партнеров. «Аврора» всегда вовремя, а иногда даже заранее платит налоги, а сейчас это очень важно.

Сеть украинских мультимаркетов предлагает выгодные акции на разные группы товаров и снижает цены на десятки позиций перед разными праздниками. Благодаря этому люди могут порадовать близких подарками и при этом сэкономить средства.

Многие называют «Аврору» настоящей палочкой-выручалочкой, где можно найти товары на все случаи жизни. И команда компании ежедневно работает, чтобы оправдывать доверие миллионов покупателей из разных уголков Украины.

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