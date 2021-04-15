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Як і де знайти кращого гештальт-фахівця в Києві

Як і де знайти кращого гештальт-фахівця в Києві

Київ • УНН

 • 12822 перегляди

5 критеріїв кращого гештальт-терапевта від засновника Академії практичної психології Ігоря Погодіна.

Гештальт-терапія – досить новий напрямок. В Україні воно тільки починає набирати популярність, тому багато клієнтів не до кінця розуміють, як знайти і підібрати фахівця.

В Академії практичної психології ми виробили чек-лист з пошуку класного гештальт-терапевта. Це кілька конкретних критеріїв, на які необхідно звертати увагу в першу чергу.

Спеціаліст, який сам не знає, якому методу віддає перевагу, навряд чи буде корисним для вас. Намагайтеся шукати експертів, які спеціалізуються на конкретному методі. Звичайно, кожна людина може відхилятися, коректуючи опрацювання ваших проблем. Але все ж перевага повинна віддаватися одному методу.

Наприклад, я використовую авторське напрацювання – ДФМ (діалогово-феноменологічну модель), також відоме як "Психотерапія Переживанням". Практично всі колеги знають, що це – моя спеціалізація. Звичайно, цією інформацією володіють і клієнти. Коли мене рекомендують іншим людям, згадують, що я працюю саме за цим методом.

Знайдіть фахівця зі своєю "фішкою".

Випускники Академії практичної психології в обов'язковому порядку впроваджують отримані інструменти і навички у власне життя. Більш того, цьому приділяється цілий ступінь. Протягом року ми регулярно зустрічаємося малими групами для персонального опрацювання.

Тільки поліпшивши своє життя за допомогою гештальт-терапії, людина переходить на наступний етап – заглиблення в професійну діяльність.

Психотерапевт, у якого "бардак" у власному житті – це чоботар без чобіт. Я вважаю, що в більшості випадків такі фахівці мало чим можуть допомогти своїм клієнтам. Звичайно, бувають винятки. Всі ми люди, і життя складається по-різному. Але головне вміння для фахівця – вміти впроваджувати інструменти, використовувані з клієнтами, у власне життя.

Дізнатися спочатку, що відбувається в особистому житті у терапевта не завжди можливо. А поставити пряме запитання не всі вважають коректним. Хоча мова йде про ваше життя, тому обов'язково враховуйте це, оцінюючи коректність будь-якої дії.

Сарафанне радіо – головний інструмент для класного гештальт-терапевта. Не поспішайте з вибором. Поспілкуйтеся зі знайомими, які користуються послугами психотерапевтів. Це кращий спосіб пізнати фахівця по-справжньому ще до початку спільної роботи.

Я вважаю синергію між клієнтом і фахівцем найважливішим аспектом. Ви можете знайти кращого експерта, який працює з главами держав, але це не дасть ніякого результату, якщо ви відчуваєте – людина не ваша.

Особистість терапевта сама по собі цілюща. Якщо експерт підходить вам, як людина, ви будете відчувати, що стан поліпшується навіть після звичайної бесіди про щось абсолютно не важливе. Ідеальний терапевт – ваш найвірніший друг. Людина, якій ви довіряєте свої найпотаємніші секрети. Чи зможете ви довірити їх тому, хто викликає у вас відторгнення?

У цьому пункті немає конкретних критеріїв. Це те, що потрібно просто відчути. Гарна новина: багато часу на це не йде. Уже після першого сеансу ви будете розуміти, чи підходить вам терапевт, як особистість.

Дорогий терапевт – НЕ означає, що він кращий. Ми випускаємо фахівців, якими пишаємося. Це справжні професіонали своєї справи, які знають, як приводити своїх клієнтів до результату.

Чи коштують вони дорого? Ні. Але цінність в рази перевищує ціну.

Новачки не беруть високу плату за свою роботу з кількох причин:

  • Відсутність гучних кейсів і розвиненого особистого бренду.
  • Недооцінка власних можливостей.
  • Бажання працювати зі старими клієнтами, які підуть при підвищенні.

    • Звичайно, це ні в якому разі не означає, що вам потрібно вибирати тільки серед фахівців, які беруть за свою роботу недорого. Мова лише про те, що і серед цього пласта експертів є дуже хороші професіонали, здатні довести вас до потрібного результату.

    Це не обов'язковий критерій. Ще раз акцентую увагу, що новачки часто дають результат не гірше досвідчених колег. Але якщо у вашому оточенні є люди, які проходять гештальт-терапію, обов'язково прислухайтеся до їхніх рекомендацій. В той же час пам'ятайте, що якщо фахівець не підходить вам як людина, переступати через себе не варто ні в якому разі.

    Якщо ви не до кінця усвідомлюєте, якого результату чекаєте від гештальт-терапії, спробуйте впровадити кілька інструментів самостійно. 5 і 6 червня ми проводимо масштабний PSY FORUM 2021, де 12 експертів поділяться:

      • знаннями;

      • досвідом;

      • практичними інструментами;

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