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Как и где найти лучшего гештальт-специалиста в Киеве

Как и где найти лучшего гештальт-специалиста в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12819 просмотра

5 критериев лучшего гештальт-терапевта от основателя Академии практической психологии Игоря Погодина.

Гештальт-терапия – довольно новое направление. В Украине оно только начинает набирать популярность, поэтому многие клиенты не до конца понимают, как найти и подобрать подходящего специалиста.

В Академии практической психологии мы выработали чек-лист по поиску классного гештальт-терапевта. Это несколько конкретных критериев, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь.

Специалист, который сам не знает, какому методу отдает предпочтение, вряд ли будет полезен вам. Старайтесь искать экспертов, которые специализируются на конкретном методе. Конечно, каждый человек может отклоняться, корректируя проработку ваших проблем. Но все же предпочтение должно отдаваться одному методу.

Например, во время своей практики я использовал авторскую наработку – ДФМ (Диалогово-феноменологическую модель), также известную как “Психотерапия Переживанием”. Практически все коллеги знают, что это – моя специализация. Конечно, этой информацией владеют и клиентов. Когда меня рекомендуют другим людям, чаще всего упоминают, что я работаю именно по этому методу.

Найдите специалиста со своей “фишкой”.

Выпускники Академии практической психологии в обязательном порядке внедряют полученные инструменты и навыки в собственную жизнь. Более того, этому уделяется целая ступень. В течение года мы регулярно встречаемся малыми группами для персональной проработки.

Только улучшив свою жизнь с помощью гештальт-терапии, человек переходит на следующий этап – углубление в профессиональную деятельность.

Психотерапевт, у которого “бардак” в собственной жизни – это сапожник без сапог. Я считаю, что в большинстве случаев такие специалисты мало чем могут помочь своим клиентам. Конечно, бывают исключения. Все мы люди, и жизнь складывается по-разному. Но главное умение для специалиста – уметь внедрять инструменты, используемые с клиентами, в собственную жизнь.

Узнать изначально, что происходит в личной жизни у терапевта не всегда возможно. А задать прямой вопрос не все считают корректным. Хотя речь идет о вашей жизни, поэтому обязательно учитывайте это, оценивая корректность того или иного действия.

Поэтому сарафанное радио – главный инструмент для классного гештальт-терапевта. Не спешите с выбором. Пообщайтесь со знакомыми, которые пользуются услугами психотерапевтов. Это лучший способ узнать специалиста по-настоящему еще до начала совместной работы.

Я считаю синергию между клиентом и специалистом самым важным аспектом. Вы можете найти лучшего эксперта, который работает с главами государств, но это не даст никакого результата, если вы чувствуете, что человек – не ваш.

Личность терапевта сама по себе целительна. Если эксперт подходит вам, как человек, вы будете чувствовать, что состояние улучшается даже после обычной беседы о чем-то абсолютно неважном. Идеальный терапевт – ваш самый верный друг. Человек, которому вы доверяете свои самые сокровенные секреты. Сможете ли вы доверить их тому, кто вызывает у вас отторжение?

В этом пункте нет конкретных критериев. Это то, что нужно просто прочувствовать. Благо, много времени на это не уходит. Уже после первого сеанса вы будете понимать, подходит ли вам терапевт, как личность.

Дорогой терапевт – НЕ значит, что он лучший. Мы выпускаем специалистов, которыми гордимся. Это настоящие профессионалы своего дела, которые знают, как приводить своих клиентов к результату.

Стоят ли они дорого? Нет. Но ценность в разы превышает цену.

Новички не берут высокую плату за свою работу по нескольким причинам:

  • Отсутствие громких кейсов и развитого личного бренда.

  • Недооценка собственных возможностей.

  • Желание работать со старыми клиентами, которые уйдут при повышении.

    • Конечно, это ни в коем случае не значит, что вам нужно выбирать только среди специалистов, которые берут за свою работу недорого. Речь только о том, что и среди этого пласта экспертов есть очень хорошие профессионалы, способные довести вас до нужного результата.

    Это не обязательный критерий. Еще раз акцентирую внимание, что новички зачастую дают результат не хуже опытных коллег. Но если в вашем окружении есть люди, которые проходят гештальт-терапию, обязательно прислушайтесь к их рекомендациям. В то же время помните, что если специалист не подходит вам как человек, переступать через себя не стоит ни под каким предлогом.

    Если вы не до конца осознаете, какого результата ждете от гештальт-терапии, попробуйте внедрить несколько инструментов самостоятельно. 5 и 6 июня мы проводим масштабный PSY FORUM 2021, где 12 экспертов поделятся:

    • знаниями;

    • опытом;

    • практическими инструментами;

    • кейсами.

    2000 единомышленников соберутся, чтобы улучшить свою жизнь. Проверяйте наличие мест и бронируйте участие на официальном сайте.

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