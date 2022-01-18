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Шахед-136

Я в Казахстані: Назарбаєв уперше виступив із заявою

Я в Казахстані: Назарбаєв уперше виступив із заявою

Київ • УНН

 • 20147 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше звернувся до народу з початку січневих протестів в країні. У вівторок він опублікував своє відеозвернення, в якому повідомив, що знаходиться в країні, пише УНН.

Цитата

"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу і у зв'язку з публікаціями в ЗМІ, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження Президента Касим-Жомарту Токаєву і з тих пір є пенсіонером, і в даний час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав", - сказав Назарбаєв.

Деталі

За його словами, Токаєв "володіє всією повнотою влади, він голова Ради Безпеки, незабаром буде обраний головою партії Nur Otan". "Тому ніякого конфлікту або протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав він.

Контекст

На передодні британське видання The Guardian повідомило, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не втік на тлі протестів і як і раніше знаходиться в країні.

Ситуація в Казахстані

У Казахстані мітинги за зниження цін на скраплений газ з 1 січня переросли в масові протести по всій країні. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд. На всій території країни був введений режим надзвичайного стану. У багатьох містах була напружена ситуація. ОДКБ у відповідь на запит президента про допомогу направила в Республіку "миротворчі сили", зокрема — з Росії.

10 січня влада Казахстану заявила, що ситуація стабілізувалася і знаходиться під контролем“.

11 січня Токаєв оголосив про завершення в країні основної місії ОДКБ, "миротворці" якої прибули сюди на тлі протестів, що розгорілися. Перші російські "миротворці" покинули Казахстан 13 січня. За повідомленнями, 14 січня білоруський військовий контингент миротворчих сил ОДКБ повернувся додому.

Процес виведення контингенту, як зазначав Токаєв, триватиме не більше 10 днів. Повідомлялося, втім, що це має бути до 19 січня.

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