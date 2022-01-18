Я в Казахстане: Назарбаев впервые выступил с заявлением

Цитата

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в СМИ, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал Назарбаев.

Детали

По его словам, Токаев "обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени будет избран председателем партии Nur Otan". "Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны",— сказал он.

Контекст

Накануне британское издание The Guardian сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сбежал на фоне протестов и по прежнему находится в стране.

Ситуация в Казахстане

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ с 1 января переросли в массовые протесты по всей стране. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Во многих городах была напряженная ситуация. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику “миротворческие силы”, в частности — из России.

10 января власти Казахстана заявили, что ситуация стабилизировалась и находится под контролем“.

11 января Токаев объявил о завершении в стране основной миссии ОДКБ, “миротворцы” которой прибыли сюда на фоне разгоревшихся протестов. Первые российские “миротворцы” покинули Казахстан 13 января. По сообщениям, 14 января белорусский военный контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой.

Процесс вывода контингента, как отмечал Токаев, продлится не более 10 дней. Сообщалось, впрочем, что это должно быть до 19 января.