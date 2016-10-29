Я.Скрипець гратиме у складі БК “Кремінь”
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Напередодні двох матчів чемпіонату Суперліги Парі-Матч проти одеської “Біпи” і южненського “Хіміка” “Кремінь” підсилився новим гравцем — Ярославом Скрипцем, повідомили у прес-службі команди, пише УНН-Центр.
Утім, форвард не є новачком, адже минулого сезону виступав за “Кремінь”, набираючи в середньому 9,8 очок і роблячи по 6.4 підбирань.
В цьому сезоні Я.Скрипець виступатиме під 99 номером.
Нагадаємо, що чемпіонат Я.Скрипець розпочав у складі “Біпи”. Там же він закінчив минулий сезон. Його середні показники за місяць змагань склали: 1,8 очок, 1,4 підбирань, 1 передача.