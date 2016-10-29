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Я.Скрипець гратиме у складі БК “Кремінь”

Я.Скрипець гратиме у складі БК “Кремінь”

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Напередодні двох матчів чемпіонату Суперліги Парі-Матч проти одеської “Біпи” і южненського “Хіміка” “Кремінь” підсилився новим гравцем — Ярославом Скрипцем, повідомили у прес-службі команди, пише УНН-Центр.

Утім, форвард не є новачком, адже минулого сезону виступав за “Кремінь”, набираючи в середньому 9,8 очок і роблячи по 6.4 підбирань.

В цьому сезоні Я.Скрипець виступатиме під 99 номером.

Нагадаємо, що чемпіонат Я.Скрипець розпочав у складі “Біпи”. Там же він закінчив минулий сезон. Його середні показники за місяць змагань склали: 1,8 очок, 1,4 підбирань, 1 передача.

Українські Національні Новини

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