Я.Скрипец будет играть в составе БК «Кремень»

Впрочем, форвард не новичок, ведь в прошлом сезоне выступал за "Кремень", набирая в среднем 9,8 очков и делая по 6.4 подборов.

В этом сезоне Я.Скрипец будет выступать под 99 номером.

Напомним, что чемпионат Я.Скрипец начал в составе "Бипы". Там же он закончил прошлый сезон. Его средние показатели за месяц соревнований составили: 1,8 очков, 1,4 подборов, 1 передача.