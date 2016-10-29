Я.Скрипец будет играть в составе БК «Кремень»
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 29 октября. УНН. Накануне двух матчей чемпионата Суперлиги Пари-Матч против одесской "Бипы" и "Химик" "Кремень" усилился новым игроком - Ярославом Скрипцем, сообщили в пресс-службе команды, пишет УНН-Центр.
Впрочем, форвард не новичок, ведь в прошлом сезоне выступал за "Кремень", набирая в среднем 9,8 очков и делая по 6.4 подборов.
В этом сезоне Я.Скрипец будет выступать под 99 номером.
Напомним, что чемпионат Я.Скрипец начал в составе "Бипы". Там же он закончил прошлый сезон. Его средние показатели за месяц соревнований составили: 1,8 очков, 1,4 подборов, 1 передача.