Я навіть полінувався та не збирав голоси інших фракцій - Арахамія про завтрашній вихід Корнієнка “в новому амплуа”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Завтра, 19 жовтня, до 12 години можуть обрати першим віце-спікером ВР Олександра Корнієнка. Про це під час під час брифінгу журналістам глава фракції СН Давид Арахамія, передає УНН.
Цитата
“Завтра до 12 години пан Корнієнко вийде до нас у новому „амплуа“ — першого віце-спікера. Я думаю у нас не буде взагалі людей, які будуть виражати альтернативну позицію. Я навіть полінувався та не збирав голоси інших фракцій, тому що розумів, що нашої достаньо”, — заявив Арахамія.
Доповнення
Раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що планують обрати першого віце-спікера 19 жовтня.
Додамо, що після обрання Руслана Стефанчука головою ВР, “Слуга народу” внесла пропозицію щодо кандидатури Корнієнка на посаду першого віце-спікера. Крім того, від фракції “Європейська солідарність” пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.