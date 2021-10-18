Я навіть полінувався та не збирав голоси інших фракцій - Арахамія про завтрашній вихід Корнієнка “в новому амплуа”

Цитата

“Завтра до 12 години пан Корнієнко вийде до нас у новому „амплуа“ — першого віце-спікера. Я думаю у нас не буде взагалі людей, які будуть виражати альтернативну позицію. Я навіть полінувався та не збирав голоси інших фракцій, тому що розумів, що нашої достаньо”, — заявив Арахамія.

Доповнення

Раніше Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що планують обрати першого віце-спікера 19 жовтня.

Додамо, що після обрання Руслана Стефанчука головою ВР, “Слуга народу” внесла пропозицію щодо кандидатури Корнієнка на посаду першого віце-спікера. Крім того, від фракції “Європейська солідарність” пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.