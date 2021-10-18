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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113141 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110085 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108846 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Я даже поленился и не собирал голоса других фракций - Арахамия о завтрашнем выходе Корниенко "в новом амплуа"

Киев  •  УНН

 • 16328 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Завтра, 19 октября, в 12:00 могут избрать первым вице-спикером ВР Александра Корниенко. Об этом во время во время брифинга журналистам глава фракции СН Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

"Завтра в 12:00 господин Корниенко выйдет к нам в новом "амплуа" - первого вице-спикера. Я думаю у нас не будет вообще людей, которые будут выражать альтернативную позицию. Я даже поленился и не собирал голоса других фракций, так как понимал, что нашей достаточно", - заявил Арахамия.

Дополнение

Ранее Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что планируют избрать первого вице-спикера 19 октября.

Добавим, что после избрания Руслана Стефанчука председателем ВР, "Слуга народа" внесла предложение по кандидатуре Корниенко на должность первого вице-спикера. Кроме того, от фракции "Европейская солидарность" прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.

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