Я даже поленился и не собирал голоса других фракций - Арахамия о завтрашнем выходе Корниенко "в новом амплуа"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Завтра, 19 октября, в 12:00 могут избрать первым вице-спикером ВР Александра Корниенко. Об этом во время во время брифинга журналистам глава фракции СН Давид Арахамия, передает УНН.
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"Завтра в 12:00 господин Корниенко выйдет к нам в новом "амплуа" - первого вице-спикера. Я думаю у нас не будет вообще людей, которые будут выражать альтернативную позицию. Я даже поленился и не собирал голоса других фракций, так как понимал, что нашей достаточно", - заявил Арахамия.
Дополнение
Ранее Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что планируют избрать первого вице-спикера 19 октября.
Добавим, что после избрания Руслана Стефанчука председателем ВР, "Слуга народа" внесла предложение по кандидатуре Корниенко на должность первого вице-спикера. Кроме того, от фракции "Европейская солидарность" прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.