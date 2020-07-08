Я мовчала через дітей, яких у мене забрали - ексдружина бізнесмена Грановського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Колишня дружина втікача одеського олігарха Олександра Грановського (бандюків), якого розшукує Інтерпол, поскаржилася на те, що їй досі не повернули дітей. І повідомила, що колишній чоловік намагався через суд "повісити" на неї афери і борги на мільйони доларів. Тому вона хоче поділитися схемами афер екс-дружина. Про це Олена Грановська розповіді у себе в Instagram , передає УНН.
"Але сьогодні вже доведено, що є всі ці люди, у яких вони брали ці гроші, це свідки. Я поїхала до Ізраїлю, знайшла ці квартири, мільйони, які він витрачав - брав кредити в банку," Фінбанк ", який нібито збанкрутував, потім "Платинум Банк", все це за гроші вкладників ", - підкреслила Олена.
Повне відео зізнань екс-подружжя олігарха можна подивитися на її сторінці https://www.instagram.com/lea_domini/
Зараз Олена Грановська живе з новим чоловіком в Стамбулі. Вона судилася з екс-чоловіком за опіку над п'ятьма дітьми, але безрезультатно. Надалі вона має намір розповідати про схемах олігарха.
Нагадаємо, в лютому 2019 року Інтерпол за запитом Ізраїлю оголосив в розшук одеського бізнесмена Олександра Грановського. Як пишуть зарубіжні ЗМІ, Грановський втік з Ізраїлю після того, як на нього впала підозра у викраденні "десятків мільйонів доларів" з холдингу BGI. Двох його представників - Йозефа Шнеорсона і Григорія Гуртового - засудили до 3 років позбавлення волі.