Я мовчала через дітей, яких у мене забрали - ексдружина бізнесмена Грановського

ukru
Ексклюзив
08:24 • 44321 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 95841 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103059 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165127 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137196 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146392 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147774 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129236 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183221 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126274 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104289 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143073 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123827 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110049 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110268 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 44321 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 95841 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103059 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 86949 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104489 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105106 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122844 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139384 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137431 перегляди
Актуальне
Я мовчала через дітей, яких у мене забрали - ексдружина бізнесмена Грановського

Я мовчала через дітей, яких у мене забрали - ексдружина бізнесмена Грановського

Київ • УНН

 • 50876 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Колишня дружина втікача одеського олігарха Олександра Грановського (бандюків), якого розшукує Інтерпол, поскаржилася на те, що їй досі не повернули дітей. І повідомила, що колишній чоловік намагався через суд "повісити" на неї афери і борги на мільйони доларів. Тому вона хоче поділитися схемами афер екс-дружина. Про це Олена Грановська розповіді у себе в Instagram , передає УНН.

"Але сьогодні вже доведено, що є всі ці люди, у яких вони брали ці гроші, це свідки. Я поїхала до Ізраїлю, знайшла ці квартири, мільйони, які він витрачав - брав кредити в банку," Фінбанк ", який нібито збанкрутував, потім "Платинум Банк", все це за гроші вкладників ", - підкреслила Олена.

Повне відео зізнань екс-подружжя олігарха можна подивитися на її сторінці https://www.instagram.com/lea_domini/

Зараз Олена Грановська живе з новим чоловіком в Стамбулі. Вона судилася з екс-чоловіком за опіку над п'ятьма дітьми, але безрезультатно. Надалі вона має намір розповідати про схемах олігарха.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Інтерпол за запитом Ізраїлю оголосив в розшук одеського бізнесмена Олександра Грановського. Як пишуть зарубіжні ЗМІ, Грановський втік з Ізраїлю після того, як на нього впала підозра у викраденні "десятків мільйонів доларів" з холдингу BGI. Двох його представників - Йозефа Шнеорсона і Григорія Гуртового - засудили до 3 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32