Я молчала из-за детей, которых у меня отняли - экс-жена бизнесмена Грановского

КИЇВ. 8 июля. УНН. Бывшая жена беглого одесского олигарха Александра Грановского (Бандюка), которого разыскивает Интерпол, пожаловалась на то, что ей до сих пор не вернули детей. И сообщила, что бывший супруг пытался через суд "повесить" на нее аферы и долги на миллионы долларов. Поэтому она хочет поделиться схемами афер экс-супруга. Об этом Елена Грановская рассказа у себя в Instagram, передает УНН.