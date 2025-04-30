Соцмережа X дозволить Premium-передплатникам завантажувати відео у 4K
Київ • УНН
Соцмережа X розширює можливості для авторів контенту. Тепер преміум-передплатники можуть завантажувати відео з роздільною здатністю 4K, щоб не переходити на інші платформи.
Соцмережа X дозволила користувачам-передплатникам завантажувати відео з роздільною здатністю 4K. Про це повідомляє Techcrunch, пише УНН.
Деталі
Розширюючи можливості роботи з контентом, Х прагне підвищити залученість і не дати користувачам переходити на YouTube або Vimeo для перегляду відео. Нова функція незабаром стане доступна всім преміум-передплатникам.
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Раніше передплатники могли завантажувати відео 1080p розміром до 8 ГБ і тривалістю не більше трьох годин. Але з появою підтримки завантажень у роздільній здатності 4K платформа може змінити обмеження за розміром для користувачів.
Доповнення
X намагається спонукати користувачів публікувати більше відеоконтенту з того часу, як Ілон Маск купив компанію, поступово збільшуючи ліміт завантаження для передплатників.
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На початку цього року платформа також запустила спеціальний канал для вертикальних відео з ярликом на головній сторінці своїх мобільних програм, намагаючись отримати вигоду з невизначеності навколо заборони TikTok в США.
Нагадаємо
Американський мільярдер Ілон Маск продав свою соціальну мережу X (Twitter) компанії xAI, що займається штучним інтелектом.