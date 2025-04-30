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Соцсеть Х позволит Premium-подписчикам загружать видео в 4K

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

Соцсеть X расширяет возможности для авторов контента. Теперь премиум-подписчики могут загружать видео с разрешением 4K, чтобы не переходить на другие платформы.

Соцсеть Х позволит Premium-подписчикам загружать видео в 4K

Соцсеть X разрешила пользователям-подписчикам загружать видео с разрешением 4K. Об этом сообщает Techcrunch, пишет УНН.

Детали

Расширяя возможности работы с контентом, Х стремится повысить вовлеченность и не дать  пользователям переходить на YouTube или Vimeo для просмотра видео. Новая функция вскоре станет доступна всем премиум-подписчикам.

Спикер МИД Украины обвинил соцсеть X в замалчивании военных преступлений россии12.04.25, 09:59 • 4789 просмотров

Ранее подписчики могли загружать видео 1080p размером до 8 ГБ и продолжительностью не более трех часов. Но с появлением поддержки загрузок в разрешении 4K платформа может изменить ограничение по размеру для пользователей.

Дополнение

X пытается побудить пользователей публиковать больше видеоконтента с тех пор, как Илон Маск купил компанию, постепенно увеличивая лимит загрузки для подписчиков.

X вводит правила для пародийных аккаунтов: что изменится?08.04.25, 03:15 • 5996 просмотров

В начале этого года платформа также запустила специальный канал для вертикальных видео с ярлыком на главной странице своих мобильных приложений, пытаясь извлечь выгоду из неопределенности вокруг запрета TikTok в США.

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск продал свою социальную сеть X (Twitter) компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом.

Лилия Набока

Лилия Набока

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