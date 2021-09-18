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WSJ: Facebook не впорався з напливом дезінформації про вакцинах від коронавируса

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Керівництво Facebook не впоралося з напливом в соцмережі критики і дезінформації щодо вакцин від коронавірусу. З такою оцінкою виступила газета The Wall Street Journal, журналістам якої вдалося ознайомитися з внутрішніми документами компанії, передає УНН.

Деталі

У березні поточного року глава Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає інформаційну програму, яка покликана була спонукати зробити щеплення від COVID-19 щонайменше 50 млн осіб. Передбачалося, що будуть впроваджені інструменти, що відсівають дезінформацію про щеплення, що забезпечують користувачів усіма необхідними даними про пункти вакцинації, а також дають можливість записатися на прийом до лікаря. Як зазначає The Wall Street Journal, кампанія по просуванню вакцинації вважалася в Facebook “найбільш пріоритетною”.

Як свідчать документи, що потрапили в розпорядження видання, аналітики соціальної платформи попереджали керівництво про те, що 41% коментарів англійською мовою під публікаціями на тему щеплень містили їх критику і підштовхували, скоріше, до відмови від вакцинації. За підрахунками фахівців Facebook, подібні коментарі траплялися користувачам в середньому 775 млн раз щодня. Вони ґрунтувалися на особистому досвіді користувачів, поширені міфи про коронавіруси, містили думки конспірологів. Це викликало критику, зокрема, з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я та Дитячого фонду ООН.

Навіть з початком кампанії з просування вакцинації в березні цього року кількість публікацій і коментарів, що містять критику, залишалась вкрай високою. Згідно з внутрішніми документами компанії, її фахівці вважали, що це створює “перешкоди для вакцинації”.

Доповнення

У липні невдачі Facebook в боротьбі з дезінформацією про вакцини викликали критику президента США Джо Байдена, який зазначив, що соцмережі, що дозволяють поширювати на своїх платформах неправдиві відомості про коронавіруси і вакцини, тим самим фактично “вбивають людей”. За оцінками видання, прагнення глави Facebook надати підтримку кампанії по вакцинації продемонструвало нездатність компанії на практиці реалізувати свої задуми, які суперечили поглядам користувачів.

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