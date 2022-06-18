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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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WP: США та їхні союзники готуються до тривалої війни в Україні

WP: США та їхні союзники готуються до тривалої війни в Україні

Київ • УНН

 • 239290 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сполучені Штати та їхні союзники готуються до затяжного конфлікту в Україні, на тлі того, як адміністрація Байдена намагається позбавити росію перемоги, нарощуючи військову допомогу Києву, одночасно намагаючись послабити наслідки війни, у контексті світової продовольчої безпеки та світової економіки, пише з посиланням на офіційних осіб пише The Washington Post, інформує УНН.

Деталі

Видання вважає, що рішення поставити Україні все більш складне озброєння, таке як протикорабельні ракети та далекобійна мобільна артилерія, "відображає готовність західних столиць, що росте, ризикнути ненавмисною ескалацією у відносинах з росією".

При цьому, як пише видання, аналітики кажуть, що, "попри сплеск зовнішньої допомоги та високий моральний дух українських військовослужбовців, Київ та його прихильники можуть сподіватися лише на тупикову ситуацію зі значно більшою та краще озброєною російською армією". 

Високопосадовець Держдепартаменту США, який на умовах анонімності розповів про поточні міжнародні дискусії, сказав, що "представники адміністрації Байдена обговорювали можливість затяжного конфлікту з глобальними побічними ефектами ще до лютого, оскільки розвідка США припустила, що путін готується до вторгнення", зазначає видання.

Адміністрація Байдена сподівається, що "нове озброєння, на додаток до послідовних хвиль санкцій та дипломатичної ізоляції росії, матиме значення для можливого завершення війни шляхом переговорів, потенційно зменшуючи готовність путіна продовжувати боротьбу", пише видання з посиланням на одного з чиновників.

Доповнення

Президент США Джо Байден вважає, що російський диктатор володимир путін не зупинився б в Україні, якби йому це дозволили.

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