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Warner Bros Discovery скоротить майже тисячу співробітників після анонсування "економії"

Warner Bros Discovery скоротить майже тисячу співробітників після анонсування "економії"

Київ • УНН

 • 106063 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Американська транснаціональна компанія засобів масової інформації та розваг Warner Bros Discovery Inc. планує скоротити до 30% або майже 1000 робочих місць у команді з продажу реклами, з посиланням на джерело пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Компанія у вівторок почала пропонувати членам своєї команди з продажу реклами в США можливість добровільно залишити компанію, повідомило джерело, додавши, що у глобальній команді з продажу реклами налічується близько 3000 осіб.

Фінансовий директор компанії Гуннар Віденфельс у квітні підтвердив свою мету з економії коштів обсягом 3 мільярди доларів після злиття Discovery Inc. та AT&T Warner Media вартістю 43 мільярди доларів.

Доповнення

Волл-стріт поставила під сумнів довгострокові перспективи індустрії потокового мовлення після сплеску під час пандемії, і аналітики назвали зростання інфляції та зниження споживчих витрат потенційними загрозами галузі.

Coinbase Global, Redfin Corp та Compass Inc. входять до компаній, що оголосили про звільнення у вівторок.

Довідково

Майно компанії Warner Bros Discovery поділено на вісім бізнес-підрозділів, включаючи флагманські кіно- та телестудії Warner Bros, HBO, CNN, U.S. Networks (до якої входять лінійні телевізійні канали, такі як Cartoon Network та Adult Swim, Discovery Channel та його дочірні канали та ін.), спорт (до якої входять мережі Eurosport компанії Discovery та спортивний підрозділ Turner Sports компанії WarnerMedia), глобальне потокове мовлення та інтерактивні розваги (до якої входять потокові сервіси Discovery+ та HBO Max, а також видавець відеоігор Warner Bros. Interactive Entertainment) та міжнародні канали. Компанія також є власником видавництва коміксів DC Comics, що працює під керуванням Warner Bros.

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