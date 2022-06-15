Warner Bros Discovery сократит около тысячи сотрудников после анонсирования "экономии"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Американская транснациональная компания средств массовой информации и развлечений Warner Bros Discovery Inc. планирует сократить до 30% или почти 1000 рабочих мест в команде по продаже рекламы, со ссылкой на источник пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Компания во вторник начала предлагать членам своей команды по продаже рекламы в США возможность добровольно покинуть компанию, сообщил источник, добавив, что в глобальной команде по продаже рекламы насчитывается около 3000 человек.
Финансовый директор компании Гуннар Виденфельс в апреле подтвердил свою цель по экономии средств в размере 3 миллиарда долларов после слияния Discovery Inc. и AT&T Warner Media стоимостью 43 миллиарда долларов.
Дополнение
Уолл-стрит поставила под вопрос долгосрочные перспективы индустрии потокового вещания после всплеска во время пандемии, и аналитики назвали рост инфляции и снижение потребительских расходов потенциальными угрозами отрасли.
Coinbase Global, Redfin Corp и Compass Inc. входят в компании, объявившие об увольнениях во вторник.
Справочно
Имущество компании Warner Bros Discovery поделено на восемь бизнес-подразделений, включая флагманские кино- и телестудии Warner Bros, HBO, CNN, U.S. Networks (включая линейные телевизионные каналы, такие как Cartoon Network и Adult Swim, Discovery Channel и его дочерние каналы и др.), спорт (в которую входят сети Eurosport компании Discovery и спортивное подразделение Turner Sports компании WarnerMedia), глобальное потоковое вещание и интерактивные развлечения (включающие потоковые сервисы Discovery+ и HBO Max, а также издатель видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment) и международные каналы. Компания также владеет издательством комиксов DC Comics, работающим под управлением Warner Bros.