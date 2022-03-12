Взяли зброю до рук: чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби приєднався до захисту України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Два майстри спорту із греко-римської боротьби стали на захист України від російського вторгнення, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України на Facebook.
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Допомагати армії відправилися чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби старший сержант Сергій Вєлєв і майстер спорту України міжнародного класу старший сержант Владлен Козлюк. Обидва спортсмени родом із Одеської області.
Борці пообіцяли після перемоги над загарбником багато перемог та медалей на міжнародній арені у спорті.
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