З початку війни РФ проти України загинуло 82 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала Росія в Україні, вже загинуло 82 дитини. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону, передає УНН.
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"На сьогоднішній день 82 дитини загинули в цій війні від куль окупантів", - заявив він.
Доповнення
11 березня повідомлялося, що за даними Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), від початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито щонайменше 549 мирних жителів.