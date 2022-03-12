С начала войны РФ против Украины погибло 82 ребенка

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"На сегодняшний день 82 ребенка погибли в этой войне от пуль оккупантов", - заявил он.

Дополнения

11 марта сообщалось, что по данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала российского вторжения 24 февраля в Украине были убиты по меньшей мере 549 мирных жителей.