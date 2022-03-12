Взяли оружие в руки: чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе присоединился к защите Украины

Детали

Помогать армии отправились чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе старший сержант Сергей Велев и мастер спорта Украины международного класса старший сержант Владлен Козлюк. Оба спортсмена родом из Одесской области.

Борцы пообещали после победы над захватчиком много побед и медалей на международной арене в спорте.

Что предшествовало

Мир молчит: Гвардиола обвинил правительства стран в бездействии по отношению к войне в Украине.

Напомним

С начала войны РФ против Украины погибло 82 ребенка.