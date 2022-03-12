Взяли оружие в руки: чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе присоединился к защите Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Два мастера спорта по греко-римской борьбе стали на защиту Украины от российского вторжения, сообщает УНН с ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Детали
Помогать армии отправились чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе старший сержант Сергей Велев и мастер спорта Украины международного класса старший сержант Владлен Козлюк. Оба спортсмена родом из Одесской области.
Борцы пообещали после победы над захватчиком много побед и медалей на международной арене в спорте.
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