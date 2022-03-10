Світ мовчить: Гвардіола звинуватив уряди країн у бездіяльності по відношенню до війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" за який виступає захисник збірної України Олександр Зінченко – Хосеп Гвардіола, заявив про недостатню підтримку Україні від країн світу в боротьбі проти російських загарбників. Слова іспанського фахівця наводить портал "jogada10", передає УНН.
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Гвардіола відзначив, що народ України ніколи не забуде про даний період в історії країни. "Країну продовжують руйнувати, тому що одна людина вирішила, що безневинні люди повинні бути знищені. І світ зупинився. Світ мовчить. Урядам усього світу доведеться ухвалити рішення та сказати, що так не може бути.
Якщо це сталося, то це тому, що це провал політики, економіки та іншого. Коли це відбувається, збільшується кількість ненависті, що генерується у майбутніх поколіннях… Щоб виправити це, вам може знадобитися сторіччя. Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили", – наголосив Гвардіола.
Контекст
Гвардіола називав НАТО невдахами через напад Росії в Україну.