Світ мовчить: Гвардіола звинуватив уряди країн у бездіяльності по відношенню до війни в Україні

Цитата

Гвардіола відзначив, що народ України ніколи не забуде про даний період в історії країни. "Країну продовжують руйнувати, тому що одна людина вирішила, що безневинні люди повинні бути знищені. І світ зупинився. Світ мовчить. Урядам усього світу доведеться ухвалити рішення та сказати, що так не може бути.

Якщо це сталося, то це тому, що це провал політики, економіки та іншого. Коли це відбувається, збільшується кількість ненависті, що генерується у майбутніх поколіннях… Щоб виправити це, вам може знадобитися сторіччя. Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили", – наголосив Гвардіола.

Контекст

Гвардіола називав НАТО невдахами через напад Росії в Україну.