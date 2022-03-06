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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Тренер "Манчестер Сіті" назвав НАТО невдахами через напад Росії в Україну

Тренер "Манчестер Сіті" назвав НАТО невдахами через напад Росії в Україну

Київ • УНН

 • 256369 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" за який виступає українець Олександр Зінченко – Хосеп Гвардіола, виразив думки з приводу війни в Україні, яку розв'язала Росія, повідомляє УНН з посиланням на "si.com".

Цитата

Гвардіола виразив розчарування діями НАТО та європейських країн у ситуації із нападом Росії.

"У всьому світі особисто та колективно щось роблять. Політики можуть уникнути цих речей. Це відбувається тому, що вони є повними невдахами, вони не в змозі щось зробити. Страждають невинні люди. Це все ще відбувається. НАТО та європейські країни виявилися невдахами", - повідомив іспанський тренер.

Також Гвардіола додав: "Зінченко неймовірно залучено до своєї країни. Він знає краще, ніж будь-хто інший, у нього там сім'я. Стає дедалі гірше, ця ситуація триває вісім-дев'ять днів. На жаль, це займе більше часу".

Нагадаємо

Капітан клубу Фернандіньо передав капітану української збірної Олександру Зінченку пов’язку на матчі Кубка Англії з "Пітерборо Юнайтед".

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