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Тренер "Манчестер Сити" назвал НАТО неудачниками из-за нападения России на Украину

Киев • УНН

 • 256365 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Главный тренер "Манчестер Сити" за который выступает украинец Александр Зинченко - Хосеп Гвардиола выразил мысли по поводу войны в Украине, которую развязала Россия, сообщает УНН со ссылкой на "si.com".

Цитата

Гвардиола выразил разочарование действиями НАТО и европейских стран в ситуации с нападением России.

"Во всем мире лично и коллективно что-то делают. Политики могут избежать этих вещей. Это происходит потому, что они являются полными неудачниками, они не в состоянии что-то сделать. Страдают невинные люди. Это все еще происходит. НАТО и европейские страны оказались неудачниками", - сообщил испанский тренер.

Также Гвардиола добавил: "Зинченко невероятно вовлечен в свою страну. Он знает лучше, чем кто-либо другой, у него там семья. Становится все хуже, эта ситуация длится восемь-девять дней. К сожалению, это займет больше времени".

Напомним

Капитан клуба Фернандиньо передал капитану украинской сборной Александру Зинченко повязку на матчи Кубка Англии с "Питерборо Юнайтед".

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