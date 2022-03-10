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Мир молчит: Гвардиола обвинил правительства стран в бездействии по отношению к войне в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Главный тренер "Манчестер Сити" за который выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко - Хосеп Гвардиола заявил о недостаточной поддержки Украине от стран мира в борьбе против русских захватчиков. Слова испанского специалиста приводит портал "jogada10", передает УНН.

Детали

Гвардиола отметил, что народ Украины никогда не забудет о данном периоде в истории страны.

Цитата

"Страну продолжают разрушать, потому что один человек решил, что невинные люди должны быть уничтожены. И мир остановился. Мир молчит. Правительствам всего мира придется принять решение и сказать, что так не может быть.

Если это произошло, то это потому, что это провал политики, экономики и прочего. Когда это происходит, увеличивается количество ненависти, генерируемой в будущих поколениях. Чтобы исправить это, вам может потребоваться столетие. Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали", - подчеркнул Гвардиола.

Контекст

Гвардиола называл НАТО неудачниками из-за нападения России на Украину.

Украинские Национальные Новости

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