Мир молчит: Гвардиола обвинил правительства стран в бездействии по отношению к войне в Украине

Детали

Гвардиола отметил, что народ Украины никогда не забудет о данном периоде в истории страны.

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"Страну продолжают разрушать, потому что один человек решил, что невинные люди должны быть уничтожены. И мир остановился. Мир молчит. Правительствам всего мира придется принять решение и сказать, что так не может быть.

Если это произошло, то это потому, что это провал политики, экономики и прочего. Когда это происходит, увеличивается количество ненависти, генерируемой в будущих поколениях. Чтобы исправить это, вам может потребоваться столетие. Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали", - подчеркнул Гвардиола.

Контекст

Гвардиола называл НАТО неудачниками из-за нападения России на Украину.