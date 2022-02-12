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Взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена: Монастирський підбив підсумки навчань

Взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена: Монастирський підбив підсумки навчань

Київ • УНН

 • 28284 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На захисті безпеки громадян України надзвичайно професійні спеціалісти системи МВС. Про це сьогодні, 12 лютого, сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за результатами проведених тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС неподалік адмінмежі з окупованим Кримом, повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Монастирський зазначив, що проведені навчання, в яких взяли участь 1300 працівників системи МВС, показали злагодженість дій особового складу до своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.

Цитата:

“Сьогодні ми побачили вражаючу демонстрацію можливостей і спроможностей працівників системи МВС. Це результат потужної роботи всіх підрозділів. Ми на високому рівні. На захисті безпеки громадян України дійсно надзвичайні професійні спеціалісти”, — сказав очільник МВС.

Деталі

Основна мета навчань — чітка організація та координація взаємодії між підрозділами ЦОВВ МВС для невідкладного реагування та стабілізації ситуації на кордоні, припинення масових заворушень, деблокування захоплених об’єктів критичної інфраструктури й адміністративних будівель і звільнення заручників.

Монастирський наголосив, що взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена.

“У кожного підрозділу системи МВС своя специфіка роботи. Працівники Нацполіції, військовослужбовці Держприкордонслужби та Нацгвардії, а також рятувальники ДСНС показали високий рівень комплексної роботи. Вдосконалюємося та посилюємо спроможності МВС для безпеки наших громадян”, — наголосив голова МВС.

Нагадаємо

Сьогодні поблизу Криму відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів системи МВС. Маневри проводилися у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.

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