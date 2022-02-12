Взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена: Монастирський підбив підсумки навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На захисті безпеки громадян України надзвичайно професійні спеціалісти системи МВС. Про це сьогодні, 12 лютого, сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за результатами проведених тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС неподалік адмінмежі з окупованим Кримом, повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
Монастирський зазначив, що проведені навчання, в яких взяли участь 1300 працівників системи МВС, показали злагодженість дій особового складу до своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.
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“Сьогодні ми побачили вражаючу демонстрацію можливостей і спроможностей працівників системи МВС. Це результат потужної роботи всіх підрозділів. Ми на високому рівні. На захисті безпеки громадян України дійсно надзвичайні професійні спеціалісти”, — сказав очільник МВС.
Деталі
Основна мета навчань — чітка організація та координація взаємодії між підрозділами ЦОВВ МВС для невідкладного реагування та стабілізації ситуації на кордоні, припинення масових заворушень, деблокування захоплених об’єктів критичної інфраструктури й адміністративних будівель і звільнення заручників.
Монастирський наголосив, що взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена.
“У кожного підрозділу системи МВС своя специфіка роботи. Працівники Нацполіції, військовослужбовці Держприкордонслужби та Нацгвардії, а також рятувальники ДСНС показали високий рівень комплексної роботи. Вдосконалюємося та посилюємо спроможності МВС для безпеки наших громадян”, — наголосив голова МВС.
Нагадаємо
Сьогодні поблизу Криму відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів системи МВС. Маневри проводилися у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.