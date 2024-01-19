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Виверження вулкана в Ісландії показали на кадрах з дрона

Виверження вулкана в Ісландії показали на кадрах з дрона

Київ • УНН

 • 30393 перегляди

Ісландський вулкан Фаградальсф'ядль вивергся вдруге з грудня

На кадрах, знятих із дрона, видно виверження ісландського вулкана неподалік Гріндавіка. Відео оприлюднило видання Mashable, пише УНН.

Деталі

14 січня ісландський вулкан Фаградальсф'ядль вивергся вдруге із грудня, коли інтенсивна сейсмічна активність спровокувала евакуацію жителів довколишнього міста Гріндавік.

Після нового виверження приблизно за 450 метрів від міста відкрилася тріщина, і лава з тріщини досягла Гріндавіка, зруйнувавши кілька будинків та пошкодивши деяку місцеву інфраструктуру. Під час виверження жителів було евакуйовано, і швидке встановлення захисних бар'єрів не дозволило лаві завдати подальшої шкоди місту.

Хоча вулканічна активність, здавалося, вщухла після виверження, Метеорологічне бюро Ісландії (ІМО) попередило 17 січня, що магма все ще накопичується під поверхнею, тому виверження через свіжі тріщини все ще можливі.

Кадри з дрона були зняті аерофотографом Бйорном Стейнбеком.

В Ісландії лава від виверження вулкана дісталася міста14.01.24, 22:43 • 135899 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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