Извержение вулкана в Исландии показали на кадрах с дрона

На кадрах, снятых с дрона, видно извержение исландского вулкана неподалеку Гриндавика. Видео обнародовало издание Mashable, пишет УНН.

Детали

14 января исландский вулкан Фаградальсфьядль извергся во второй раз с декабря, когда интенсивная сейсмическая активность спровоцировала эвакуацию жителей близлежащего города Гриндавик.

После нового извержения примерно в 450 метрах от города открылась трещина, и лава из трещины достигла Гриндавика, разрушив несколько домов и повредив некоторую местную инфраструктуру. Во время извержения жители были эвакуированы, и быстрая установка защитных барьеров не позволила лаве нанести дальнейший ущерб городу.

Хотя вулканическая активность, казалось, утихла после извержения, Метеорологическое бюро Исландии (ИМО) предупредило 17 января, что магма все еще накапливается под поверхностью, поэтому извержения через свежие трещины все еще возможны.

Кадры с дрона были сняты аэрофотографом Бьорном Стейнбеком.

В Исландии лава от извержения вулкана добралась до города