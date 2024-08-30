Вище військове та політичне керівництво: до США вирушила делегація України
Київ • УНН
Делегація високопосадовців України на чолі з Юлією Свириденко прибула до Вашингтону. До складу делегації входять представники уряду, Офісу президента та Генштабу ЗСУ.
До Вашингтону вирушила делегація від України у складі якої вище керівництво країни. Зокрема до США вирушили високопосадовці від уряду, Офісу президента і Генерального штабу. Про це пише УНН з посиланням на ОПУ.
Деталі
Розпочався візит до Вашингтона української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко
У складі делегації України: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов, заступники керівника Офісу Президента Микола Точицький та Олена Ковальська, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.
Україна працює з обома штабами кандидатів у президенти США - Єрмак27.08.24, 14:28 • 16662 перегляди
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Цього тижня у Politico заявили, що Україна підготувала список цілей на території рф для ураження американською зброєю. Очікується, що Умеров і Єрмак представлять його адміністрації Байдена, щоб переконати зняти обмеження на використання зброї.