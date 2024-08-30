Высшее военное и политическое руководство: в США отправилась делегация Украины

В Вашингтон отправилась делегация от Украины в составе которой высшее руководство страны. В частности в США отправились чиновники от правительства, Офиса президента и Генерального штаба. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

Начался визит в Вашингтон украинской делегации во главе с вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко - резюмировали в Офисе главы государства.

В составе делегации Украины: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николай Шевцов, заместители руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и Елена Ковальская, советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк и советник главы Офиса Главы государства Дарья Заривная.

Україна працює з обома штабами кандидатів у президенти США - Єрмак

Напомним,

На этой неделе в Politico заявили, что Украина подготовила список целей на территории РФ для поражения американским оружием. Ожидается, что Умеров и Ермак представят его администрации Байдена, чтобы убедить снять ограничения на использование оружия.