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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина работает с обоими штабами кандидатов в президенты США - Ермак

Украина работает с обоими штабами кандидатов в президенты США - Ермак

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:28  •  3040 просмотра

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Андрей Ермак заявил, что Украина работает с обоими штабами кандидатов в президенты США. Цель - показать, что победа Украины является частью национального интереса США и других партнеров.

Украина работает с обоими кандидатами в президенты США, чтобы все в Америке, и особенно оба кандидата, имели ежедневную информацию о том, что происходит, что нужно Украине, и почему сегодня победа Украины является частью национального интереса. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты США. Но, в отличие от того, как это, к сожалению, было в прошлые годы, мы не вмешиваемся. Наша главная задача, чтобы все в Америке, и особенно оба кандидата, имели ежедневную информацию о том, что происходит, что нужно Украине, и почему сегодня победа Украины, почему сегодня независимая, самостоятельная Украина в международно признанных границах является частью национального интереса, в том числе и Соединенных Штатов и других наших партнеров. Это просто работа, и ее надо делать

- сказал Ермак.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предстоящие выборы в США вызовом для Киева. Зеленский подчеркнул важность диалога с командами кандидатов и обсуждения возможного будущего сотрудничества.

Павел Башинский

Павел Башинский

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