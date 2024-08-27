Україна працює з обома штабами кандидатів у президенти США - Єрмак
Київ • УНН
Андрій Єрмак заявив, що Україна працює з обома штабами кандидатів у президенти США. Мета - показати, що перемога України є частиною національного інтересу США та інших партнерів.
Україна працює з обома кандидатами в президенти США, щоб усі в Америці, і особливо обидва кандидати, мали щоденну інформацію щодо того, що відбувається, що потрібно Україні, і чому сьогодні перемога України є частиною національного інтересу. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Ми працюємо з обома штабами кандидатів у президенти США. Але, на відміну від того, як це, на жаль, було в минулі роки, ми не втручаємося. Наше головне завдання, щоб усі в Америці, і особливо обидва кандидати, мали щоденну інформацію щодо того, що відбувається, що потрібно Україні, і чому сьогодні перемога України, чому сьогодні незалежна, самостійна Україна в міжнародно визнаних кордонах є частиною національного інтересу, зокрема й Сполучених Штатів та інших наших партнерів. Це просто робота, і її треба робити
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