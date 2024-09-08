Вирішив піти у ЗСУ напідпитку: на Тернопільщині нетверезий чоловік розгромив ТЦК
Київ • УНН
На Тернопільщині нетверезий чоловік з відстрочкою від мобілізації розбив вхідні двері ТЦК, намагаючись потрапити всередину. Порушнику надали медичну допомогу, викликали поліцію та розпочали перевірку інциденту.
У Тернопільській області чоловік з відстрочкою від мобілізації, створив конфліктну ситуацію, спробувавши проникнути всередину приміщення Територіального центру комплектування.
Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Тернопільського обласного ТЦК СП.
На Тернопільщині п'яний чоловік з відстрочкою від мобілізації намагався потрапити до ТЦК.
07 вересня 2024 року біля 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку
Вказується, що громадянин Х, застосовуючи фізичну силу "розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото ріжучі рани на руці від розбитого скла".
Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції. Працівниками поліції по даному факту проводиться перевірки за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.
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