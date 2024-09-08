Решил пойти в ВСУ навеселе: на Тернопольщине нетрезвый мужчина разгромил ТЦК
Киев • УНН
На Тернопольщине нетрезвый мужчина с отсрочкой от мобилизации разбил входную дверь ТЦК, пытаясь попасть внутрь. Нарушителю оказали медицинскую помощь, вызвали полицию и начали проверку инцидента.
В Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации, создал конфликтную ситуацию, попытавшись проникнуть внутрь помещения Территориального центра комплектования.
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Тернопольского областного ТЦК СП.
На Тернопольщине пьяный мужчина с отсрочкой от мобилизации пытался попасть в ТЦК.
07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку
Указывается, что гражданин Х, применяя физическую силу «разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-режущие раны на руке от разбитого стекла».
Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции. Работниками полиции по данному факту проводится проверки по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.
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