Решил пойти в ВСУ навеселе: на Тернопольщине нетрезвый мужчина разгромил ТЦК

В Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации, создал конфликтную ситуацию, попытавшись проникнуть внутрь помещения Территориального центра комплектования.

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Тернопольского областного ТЦК СП.

На Тернопольщине пьяный мужчина с отсрочкой от мобилизации пытался попасть в ТЦК.

07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку - говорится в сообщении.

Указывается, что гражданин Х, применяя физическую силу «разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-режущие раны на руке от разбитого стекла».

Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции. Работниками полиции по данному факту проводится проверки по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.

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