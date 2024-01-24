Вимоги розкрити банківську таємницю від ліквідатора банку є порушенням закону - експерт

Вказівки будь-кого про відкриття банківської таємниці є порушенням закону та тотальним зловживанням. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Співвласниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка раніше заявила, що після рішення про ліквідацію банку була проведена податкова перевірка, за результатами якої був складений акт на суму 700 тис. грн, але за вказівкою голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева "незаконно домалювали" 392 млн грн. Проте, за її словами, й цього йому виявилося замало і він зараз вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю для "реалізації своїх злочинних планів".

"Це порушення закону…Можновладці на це йдуть заради власного зиску, заради вислуговування перед вищим керівництвом. Зараз мотивується це для чиновників тим, що треба збирати податки, бо у нас дірка в бюджеті. І от для такої діяльності знаходяться поганці, яких дуже багато, які ідуть в державну владу щоб самому пакуватися і вислуговуватися перед начальством. І тут не важливо - ти банк, ФОП, виробниче підприємство. Їм нарізали завдання, вони прийшли, скільки зібрати сказали – зібрали", - сказав експерт, коментуючи заяву Сосєдки про вимогу Гетманцева розкрити банківську таємницю.

Він наголосив, що податкові перевірки, особливо великих платників податків, проводять завжди найкращі фахівці і вони точно знають, що роблять і коли йдуть на порушення. Адже, за його словами, вони отримують завдання щодо того, якими мають бути результати інспекції. Про це неодноразово розповідали самі підприємці, яким неофіційно зізнавалися податківці.

"Завдання – обідрати. Гетманцев чітко казав, те що міцно сидить у головах чиновників – що підприємці це гуси, яких треба щипати. А гусей спочатку щипають на пір’я, а потім можуть і посмажити", - каже Доротич.

На думку експерта, в Україні так побудоване законодавство, що завжди можна знайти шпарину, щоб свідоме зловживання розцінили просто як технічну помилку, яка буде коштувати підприємству "шалених грошей".

"Ручне керування і ніякої відповідальності державних чиновників. У нас не правова держава. Ти маєш іти в суд доводити і скасовувати… Це неправильно. Немає презумпції невинуватості, ти маєш доводити, що ти не верблюд. А такі як Гетманцев, як найвище керівництво – вони просто розглядають свої державні посади як спосіб нажитися", - додав він.

Нагадаємо

Акціонерка банку "Конкорд" Олена Сосєдка заявила, що Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків 25 січня планує розглянути заперечення, подані ліквідатором банку "Конкорд" на результати податкової перевірки, яка незаконно "намалювала акт" на майже 400 млн грн. За її словами, якщо цей акт буде легалізований комісією, то відкриється "скринька Пандори" й банківське середовище розумітиме, що будь-коли до них може завітати податкова, безпідставно нарахувати захмарні мільярдні штрафи, й це буде крахом для будь-якого банку.

Вона наголосила, що команда "Конкорду" готова боротися за своє і звертатися до правоохоронців, зокрема, наразі готує офіційне звернення в НАБУ щодо незаконних дій Гетманцева.

Раніше член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко у коментарі УНН розповідав, що в Україні з 2019 року відбувається знищення механізму банківсько таємниці і стоїть за цим голова податкового комітету ВР Данило Гетманецев. Експерт зазначив, нещодавно презентована Національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці, а це дозволить обкладати всіх і все податком. Наразі ж банківська таємниця захищає гроші громадян на карткових рахунках від податкової.