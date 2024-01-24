Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Указания кого-либо об открытии банковской тайны является нарушением закона и тотальным злоупотреблением. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка ранее заявила, что после решения о ликвидации банка была проведена налоговая проверка, по результатам которой был составлен акт на сумму 700 тыс. грн, но по указанию главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева "незаконно дорисовали" 392 млн грн. Однако, по ее словам, и этого ему оказалось мало и он сейчас требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну для "реализации своих преступных планов".

"Это нарушение закона... Власть имущие на это идут ради собственной выгоды, ради выслуживания перед высшим руководством. Сейчас мотивируется это для чиновников тем, что надо собирать налоги, потому что у нас дыра в бюджете. И вот для такой деятельности находятся плохиши, которых очень много, которые идут в государственную власть чтобы самому паковаться и выслуживаться перед начальством. И тут не важно - ты банк, ФЛП, производственное предприятие. Им нарезали задание, они пришли, сколько собрать сказали - собрали", - сказал эксперт, комментируя заявление Соседки о требовании Гетманцева раскрыть банковскую тайну.

Он подчеркнул, что налоговые проверки, особенно крупных налогоплательщиков, проводят всегда лучшие специалисты и они точно знают, что делают и когда идут на нарушения. Ведь, по его словам, они получают задание относительно того, какими должны быть результаты инспекции. Об этом неоднократно рассказывали сами предприниматели, которым неофициально признавались налоговики.

"Задача - ободрать. Гетманцев четко говорил, то что прочно сидит в головах чиновников - что предприниматели это гуси, которых надо щипать. А гусей сначала щипают на перья, а потом могут и пожарить", - говорит Доротич.

По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".

"Ручное управление и никакой ответственности государственных чиновников. У нас не правовое государство. Ты должен идти в суд доказывать и отменять... Это неправильно. Нет презумпции невиновности, ты должен доказывать, что ты не верблюд. А такие как Гетманцев, как высшее руководство - они просто рассматривают свои государственные должности как способ нажиться", - добавил он.

Напомним

Акционер банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками 25 января планирует рассмотреть возражения, поданные ликвидатором банка "Конкорд" на результаты налоговой проверки, которая незаконно "нарисовала акт" на почти 400 млн грн. По ее словам, если этот акт будет легализован комиссией, то откроется "ящик Пандоры" и банковская среда будет понимать, что в любой момент к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы, и это будет крахом для любого банка.

Она отметила, что команда "Конкорда" готова бороться за свое и обращаться к правоохранителям, в частности, сейчас готовит официальное обращение в НАБУ относительно незаконных действий Гетманцева.

Ранее член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко в комментарии УНН рассказывал, что в Украине с 2019 года происходит уничтожение механизма банковской тайны и стоит за этим глава налогового комитета ВР Даниил Гетманецев. Эксперт отметил, недавно презентованная Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны, а это позволит облагать всех и все налогом. Сейчас же банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой.