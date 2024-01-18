Викрадали людей та "вибивали" з них неіснуючі борги: на Запоріжжі викрили рекетирів
Київ • УНН
У Запоріжжі викрили банду, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей під загрозою насильства. Лідера та двох членів угруповання затримали.
Правоохоронці знешкодили у Запоріжжі банду рекетирів, яка викрадала людей, жорстоко била та вимагала від них гроші. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
Як повідомляється, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після чого вимагали від потерпілих гроші за "мирне" врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий "платіж" переростав у щомісячну "данину".
У разі відмови платити учасникам банди, вони викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі. Там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм.
Співробітники СБУ затримали "на гарячому" лідера угруповання і двох його активних учасників, коли вони "вибивали" неіснуючий борг у чоловіка. Як повідомляється, зловмисники тримали потерпілого у напівзруйнованій будівлі на території міського парку.
За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.
До складу угруповання він залучив більше десяти людей, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом.
Доповнення
Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за такими статтями ККУ:
- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
- ч. 4 ст. 187 (розбій).
Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
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