"Відмили" понад 1,2 млн грн на ремонті укриття в лікарні: на Полтавщині викрили масштабну корупційну схему за участю депутата

Правоохоронці викрили корупційну схему під час ремонту укриття в лікарні на Полтавщині, загальна сума "відкатів" становила понад 1 200 000 гривень. Серед фігурантів - керівник лікарні та місцевий депутат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Як зазначається, в межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти на ремонт. Однак учасники злочинної групи налагодили власну схему з освоєння цих коштів.

Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали "дружні" субʼєкти господарювання. Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих "відкатів" становила понад 1,2 млн гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки.

Серед фігурантів керівник лікарні, чинний депутат однієї з ТГ Полтавщини, а також керівник комерційної структури. Як зазначається, депутат придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.

Також, у ході слідства встановлені факти перерахування на рахунки підрядника грошей у повному обсязі за роботи, які або зовсім не були проведені, або зроблені частково. Це стосується виконання поточного ремонту з облаштування укриття та модернізації газової котельні у міській лікарні. Сума завданих збитків за цими фактами становить понад 5 900 000 гривень, вказали в Нацполіції.

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Доповнення

В рамках обшуків були вилучені гроші у національній та іноземній валюті на загальну суму понад 3 500 000 гривень, золоті злитки, компʼютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.

На підставі отриманих доказів трьом учасникам злочинної групи, залежно від їхньої рольової участі у схемі, повідомлено про підозру за:

- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч . 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

- ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

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Директорові лікарні та керівнику підрядної організації суд обрав вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави кожному. Щодо третього учасника - депутата ОТГ - члена комісії - розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу відбудеться найближчим часом, вказали в поліції.

Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним за інкримінованими статтями, 12 років позбавлення волі.