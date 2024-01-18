"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

Правоохранители разоблачили коррупционную схему при ремонте укрытия в больнице на Полтавщине, общая сумма "откатов" составила более 1 200 000 гривен. Среди фигурантов - руководитель больницы и местный депутат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как отмечается, в рамках реализации программы развития и поддержки городской больницы, выделялись бюджетные средства на ремонт. Однако участники преступной группы наладили собственную схему по освоению этих средств.

Согласно разработанному плану, победителями в тендерах на выполнение работ в больнице становились "дружественные" субъекты хозяйствования. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных "откатов" составила более 1,2 млн гривен, которые распределили между всеми участниками сделки.

Среди фигурантов руководитель больницы, действующий депутат одной из ТГ Полтавщины, а также руководитель коммерческой структуры. Как отмечается, депутат приобрел за полученные преступным путем средства автомобиль и оформил его на своих родственников.

Также, в ходе следствия установлены факты перечисления на счета подрядчика денег в полном объеме за работы, которые либо совсем не были проведены, либо сделаны частично. Это касается выполнения текущего ремонта по обустройству укрытия и модернизации газовой котельной в городской больнице. Сумма нанесенного ущерба по этим фактам составляет более 5 900 000 гривен, указали в Нацполиции.

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Дополнение

В рамках обысков были изъяты деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 3 500 000 гривен, золотые слитки, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи.

На основании полученных доказательств трем участникам преступной группы, в зависимости от их ролевого участия в схеме, сообщено о подозрении по:

- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

- ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

- ч . 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу);

- ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

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Директору больницы и руководителю подрядной организации суд избрал уже меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога каждому. Относительно третьего участника - депутата ОТГ - члена комиссии - рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения состоится в ближайшее время, указали в полиции.

Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемым по инкриминируемым статьям, 12 лет лишения свободы.