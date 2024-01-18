"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  12220 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  61681 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  99938 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  114627 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  127240 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  124973 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127843 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128099 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150934 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

На Полтавщине разоблачена масштабная коррупционная схема во время ремонта больницы с участием директора, местного депутата и бизнесмена. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных "откатов" составила более 1,2 млн гривен.

Криминал и ЧП •   •  11611 просмотра
"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"

В Украине мошенники, которые выдавали себя за международный инвестиционный фонд S-Group, обманули граждан на миллионы гривен с помощью криптовалютной аферы.

Криминал и ЧП •   •  11019 просмотра
Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"

Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"

Рустем Умеров должен был отправиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню на площадку, где производятся пушки Caesar, поскольку Франция объявила о производстве 78 единиц для Украины.

Политика •   •  12690 просмотра
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"

Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине средства противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы, которые, по его словам, могли бы профинансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.

Политика •   •  12682 просмотра
Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается

Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.

Война •   •  15702 просмотра
Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу

Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  9843 просмотра
В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу

В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  16404 просмотра
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ

Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда

Штат Мэн приостановил исключение бывшего президента Дональда Трампа из президентских праймериз, пока Верховный суд не вынесет решение по соответствующему делу.

Новости Мира •   •  11614 просмотра
Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда

На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается.

Война •   •  16275 просмотра
На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

В московских аэропортах объявили план "Ковер"

Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области.

Новости Мира •   •  21469 просмотра
В московских аэропортах объявили план "Ковер"