Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров

Правоохранители обезвредили в Запорожье банду рэкетиров, которая похищала людей, жестоко избивала и требовала от них деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань".

В случае отказа платить участникам банды, они похищали своих жертв и отвозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко избивали людей и угрожали им.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" лидера группировки и двух его активных участников, когда они "выбивали" несуществующий долг у мужчины. Как сообщается, злоумышленники держали потерпевшего в полуразрушенном здании на территории городского парка.

По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, который более 20 лет провел в тюрьме за особо тяжкие преступления, в том числе разбой и похищение людей.

В состав группировки он привлек более десяти человек, большинство из которых уже неоднократно отбывало наказание.

Во время обысков в помещениях фигурантов изъято оружие, наркотики и деньги, полученные преступным путем.

Дополнение

Сейчас организатору банды и двум его сообщникам сообщили о подозрении по следующим статьям УКУ:

- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

- ч. 4 ст. 187 (разбой).

Кроме того решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий лидера банды за незаконное обращение с оружием.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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