Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127844 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128100 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150935 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Новости по теме

Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров

В Запорожье разоблачили банду, которая занималась похищением людей и вымогательством денег под угрозой насилия. Лидера и двух членов группировки задержали.

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Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров

На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупационные войска рф провели38 боевых столкновений и осуществили 924 артобстрела.

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На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский

На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.

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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

На Полтавщине разоблачена масштабная коррупционная схема во время ремонта больницы с участием директора, местного депутата и бизнесмена. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных "откатов" составила более 1,2 млн гривен.

Криминал и ЧП •   •  11611 просмотра
"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата

Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"

В Украине мошенники, которые выдавали себя за международный инвестиционный фонд S-Group, обманули граждан на миллионы гривен с помощью криптовалютной аферы.

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Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"

Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"

Рустем Умеров должен был отправиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню на площадку, где производятся пушки Caesar, поскольку Франция объявила о производстве 78 единиц для Украины.

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Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"

Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине средства противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы, которые, по его словам, могли бы профинансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается

Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.

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Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"

В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу

Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  9863 просмотра
В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу

В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  16476 просмотра
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ