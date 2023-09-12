В’їзд до столиці вантажівок обмежать в пікові години - КМВА

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«Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста. Прийнято рішення – з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00”, - начальник КМВА.

За його словами, обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці.

Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

“Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення.», - зазначив Попко.

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