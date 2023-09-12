Въезд в столицу грузовиков ограничат в пиковые часы - КГВА

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«Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям трудно добраться на работу, специальному транспорту – до места назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева отдельное внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города. Принято решение – с 20-го сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00”, - начальник КГГА.

По его словам, ограничения будут установлены на въездах в столицу.

Контроль за выполнением решения будет осуществлять полиция Киева.

“Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более, что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет в’езды в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения.», - отметил Попко.

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