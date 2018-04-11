В'язень втік з тюрми в Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 квітня. УНН. З Житомирської установи виконання покарань втік небезпечний в'язень, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
Відсутність одного з ув’язнених виявили вчора, у вівторок 10 квітня. Це чоловік 1989 року народження, який відбував покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
“Чоловіка у 2009 році було засуджено за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство), ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України до 13 років позбавлення волі. До арешту він проживав у с.Бистрику Ружинського району Житомирщини”, — повідомляють у поліції.
Яким чином та з якої причини в’язень втік, ні поліція, ні установа виконання покарань поки не повідомляють.
Нагадаємо, у 2017 році 930 ув’язнених втекли з тюрми у Конго.