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В'язень втік з тюрми в Житомирі

В'язень втік з тюрми в Житомирі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 квітня. УНН. З Житомирської установи виконання покарань втік небезпечний в'язень, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає кореспондент УНН.

Відсутність одного з ув’язнених виявили вчора, у вівторок 10 квітня. Це чоловік 1989 року народження, який відбував покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

“Чоловіка у 2009 році було засуджено за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство), ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України до 13 років позбавлення волі. До арешту він проживав у с.Бистрику Ружинського району Житомирщини”, — повідомляють у поліції.

Яким чином та з якої причини в’язень втік, ні поліція, ні установа виконання покарань поки не повідомляють.

Нагадаємо, у 2017 році 930 ув’язнених втекли з тюрми у Конго.

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