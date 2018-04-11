Заключенный сбежал из тюрьмы в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из Житомирского учреждения исполнения наказаний сбежал опасный заключенный, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает корреспондент УНН.
Отсутствие одного из заключенных обнаружили вчера, во вторник 10 апреля. Это мужчина 1989 года рождения, отбывал наказание в виде 13 лет лишения свободы.
"Мужчины в 2009 году был осужден по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в с.Бистрик Ружинского района Житомирской области", - сообщают в полиции.
Каким образом и по какой причине заключенный бежал, ни полиция, ни учреждение исполнения наказаний пока не сообщает.
Напомним, в 2017 году 930 заключенных сбежали из тюрьмы в Конго.