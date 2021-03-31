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Введення “комендантської години" у Києві не розглядали, це питання уряду - Рубан

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Питання щодо запровадження “комендантської години” має прийматись виключно на рівні Кабінету Міністрів. Про це УНН повідомив заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Цитата

“Ця інформація (щодо введення комендантської години — ред.) взагалі не розглядалась ні на якому засіданні... Питання повинно розглядатись виключно на рівні уряду, тому що при комендантській годині задіяна Національна гвардія і Національна поліція, це виключно урядове рішення”, — сказав співрозмовник УНН.

Довідково

Мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, що столиця запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Києві можуть ввести комендантську годину з 22:00. Таке рішення нібито може прийняти Рада, розглянувши його на наступному тижні.

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