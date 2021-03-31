Введення “комендантської години" у Києві не розглядали, це питання уряду - Рубан

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“Ця інформація (щодо введення комендантської години — ред.) взагалі не розглядалась ні на якому засіданні... Питання повинно розглядатись виключно на рівні уряду, тому що при комендантській годині задіяна Національна гвардія і Національна поліція, це виключно урядове рішення”, — сказав співрозмовник УНН.

Довідково

Мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, що столиця запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.



Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Києві можуть ввести комендантську годину з 22:00. Таке рішення нібито може прийняти Рада, розглянувши його на наступному тижні.