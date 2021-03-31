Введение "комендантского часа" в Киеве не рассматривали, это вопрос правительства - Рубан

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"Эта информация (о введении комендантского часа - ред.) вообще не рассматривалась ни на каком заседании ... Вопрос должен рассматриваться исключительно на уровне правительства, так как при комендантском часе задействована Национальная гвардия и Национальная полиция, это исключительно правительственное решение", - сказал собеседник УНН.

Справка

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня, что столица вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.



После этого в СМИ появилась информация о том, что в Киеве могут ввести комендантский час с 22:00. Такое решение якобы может принять Рада, рассмотрев его на следующей неделе.