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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52452 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73190 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110170 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145707 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195993 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193632 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279949 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Введение "комендантского часа" в Киеве не рассматривали, это вопрос правительства - Рубан

Введение "комендантского часа" в Киеве не рассматривали, это вопрос правительства - Рубан

Киев  •  УНН

 • 24475 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Вопрос о введении “комендантского часа” должен приниматься исключительно на уровне Кабинета Министров. Об этом УНН сообщил заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Цитата

"Эта информация (о введении комендантского часа - ред.) вообще не рассматривалась ни на каком заседании ... Вопрос должен рассматриваться исключительно на уровне правительства, так как при комендантском часе задействована Национальная гвардия и Национальная полиция, это исключительно правительственное решение", - сказал собеседник УНН.

Справка

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня, что столица вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.

После этого в СМИ появилась информация о том, что в Киеве могут ввести комендантский час с 22:00. Такое решение якобы может принять Рада, рассмотрев его на следующей неделе.

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