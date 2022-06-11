Вуличні бої в Сєвєродонецьку: ЗСУ перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком

Цитата

"У вуличних боях, коли йде саме стрілкова баталія, - наші перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинків, які використовують як укриття і от в цьому сенсі важко. Тому що виб'ють ворога з однієї вулиці, а потім починають з танків, з арти, з градів просто розбирати мікрорайони і доводиться робити перегрупування, відходити на нові позиції. Ось в цьому сенсі важко", - сказав Гайдай.

Раніше

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, територію "Азоту" обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.