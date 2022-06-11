Територію "Азоту" обстрілюють годинами: із радіаторів витекло мастило і спалахнула пожежа

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“Територію заводу „Азот“ обстрілюють дуже потужно, годинами просто важким калібром. Знищуючи там все. Навіть мастило витекло з радіаторів, десятки тонн. Дуже потужна пожежа була”, — повідомив Гайдай.

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Російські загарбники обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті", по Луганській області ще четверо загиблих людей.

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