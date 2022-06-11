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Територію "Азоту" обстрілюють годинами: із радіаторів витекло мастило і спалахнула пожежа

Територію "Азоту" обстрілюють годинами: із радіаторів витекло мастило і спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 118831 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Територію "Азоту" обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає УНН

Цитата

“Територію заводу „Азот“ обстрілюють дуже потужно, годинами просто важким калібром. Знищуючи там все. Навіть мастило витекло з радіаторів, десятки тонн. Дуже потужна пожежа була”, — повідомив Гайдай.

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Російські загарбники обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті", по Луганській області ще четверо загиблих людей.

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